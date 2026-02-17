Davide Daventura è il nuovo presidente di Confartigianato Pescara

Davide Daventura è diventato il nuovo presidente di Confartigianato Pescara dopo aver vinto le elezioni interne dell’associazione. La scelta è stata motivata dal suo impegno nel settore artigiano e dalla volontà di migliorare i servizi rivolti alle piccole imprese locali. Nella sua prima dichiarazione, ha promesso di rafforzare il ruolo delle imprese artigiane e di sostenere le nuove iniziative imprenditoriali nella città.

Eletto il nuovo direttivo dell'associazione di categoria: vicepresidente vicario è Barbara Lunelli, vicepresidente Stefano Ricci È Davide Daventura il nuovo presidente di Confartigianato Pescara.L'associazione di categoria rinnova il consiglio direttivo e apre una nuova fase nel segno della continuità e del rafforzamento della rappresentanza delle imprese artigiane del territorio. L'assemblea ha eletto il nuovo presidente e i componenti dell'organo direttivo che guideranno l'associazione nei prossimi anni. Alla presidenza è stato eletto Davide Daventura, imprenditore edile, che raccoglie il testimone da Giancarlo Di Blasio.