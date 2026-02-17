Davide Croci e Wilman Zanetti comaschi uniti da un tragico destino | morti dopo lo schianto in moto

Colverde (Como) – Entrambi giovani, alla guida di una moto, coinvolti in uno scontro con mezzi che arrivano dalla direzione opposta. Il primo finito contro un tir, il secondo contro un'auto. Due vittime della strada in meno di una settimana. L'incidente di Colverde. L'ultimo a Colverde, dove domenica alle 18, Davide Croci, 28 anni di Bizzarone, alla guida di uno scooterone Kimko 300, è finito contro una Ford Fiesta che arrivava dalla direzione opposta. L'urto tra i due mezzi è avvenuto sulla provinciale nel tratto di Gironico, in località Al Piano, poco distante da un'area di servizio, verso la quale l'auto stava svoltando.