Darderi | Argentina? No grazie Pronto a giocare la Davis per l’Italia spero che Volandri mi chiami

Luciano Darderi ha deciso di non giocare per l’Argentina dopo le avances di Frana, il ct argentino, che lo aveva invitato a rappresentare il paese sudamericano. La sua scelta nasce dal desiderio di vestire la maglia italiana e si aspetta una chiamata da Volandri, sperando di poter partecipare alla prossima Davis. La decisione arriva dopo che Darderi aveva ricevuto attenzione da Buenos Aires durante l’ultimo torneo, dove il suo nome era finito al centro di discussioni.

Durante la settimana del torneo di Buenos Aires, Luciano Darderi non ha dovuto affrontare soltanto gli avversari sul campo. A ogni conferenza stampa sono puntualmente arrivate domande sulla scelta di rappresentare la bandiera dell’Italia, velate da un certo risentimento per non aver optato per l’Argentina. Domenica, dopo la finale persa contro il beniamino locale Cerundolo, gli è stato chiesto un commento sulle parole del ct argentino Frana (“Sarebbe fantastico se Luciano volesse giocare la Coppa Davis per l’Argentina”). Questa la risposta a caldo del numero 21 del mondo: “Io sto rappresentando l’Italia e vorrei giocare la Davis per la squadra italiana, però finora non sono stato convocato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Luciano Darderi, giocatore argentino, ha dichiarato di desiderare di rappresentare l’Italia nella squadra di Coppa Davis, ma finora non è stato convocato.

