Dante ai giovani | Leggete per potenziare la mente

Dante Alighieri, morto nel 1321, viene citato oggi per aver invitato i giovani a leggere, perché credeva che la lettura rafforzasse la mente. La sua frase si diffonde sui social e nelle scuole, dove molti studenti si impegnano a seguire il suo consiglio. Se Dante fosse vivo, probabilmente suggerirebbe ai ragazzi di immergersi nei classici, come aveva fatto lui con Virgilio, che considerava il suo mentore spirituale e letterario.
E se venisse intervistato Dante Alighieri, come potrebbe essere? Ci abbiamo provato. Maestro Dante, perché ha scelto Virgilio come guida? La lettura delle sue opere le ha cambiato la vita? "Ho scelto Virgilio perché era il poeta che ammiravo di più. Mi insegnò che le parole possono portare fuori dalle tenebre: quando lo leggevo da giovane, mi sembrava che mi guidasse e mi facesse capire il mondo. Mi ha cambiato molto, è stato come avere un amico che ti insegna la strada". Che messaggio darebbe ai ragazzi di oggi che leggono? "Leggete con attenzione. I libri sono dei superpoteri per la mente: chi legge impara ad essere libero dentro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
