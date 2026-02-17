Danneggiano il parcometro in cerca di soldi

Due uomini hanno rotto il parcometro di via XXI Luglio vicino all’ospedale di Sessa Aurunca, probabilmente per rubare qualche moneta. La sera scorsa, gli autori del gesto hanno colpito con forza la colonnina, provocandone la rottura. La polizia sta indagando per trovare i responsabili.

Danneggiato il parcometro di via XXI LUglio nei pressi dell'ospedale civile di Sessa Aurunca. I malviventi forse volevano forse rubare ‘qualche spiccio’ ma hanno avuto il timore di essere scoperti e quindi hanno solo divelto la ‘colonnina’. Notata da una pattuglia di vigilantes, immediata la segnalazione ai carabinieri della locale compagnia. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.it

Pochi figli, più immigrati, tanti soldi in meno per gli italiani: i flussi dall’estero danneggiano i conti (e la cultura)L’Italia si trova ad affrontare una sfida complessa: mentre l’economia mostra segnali di vitalità e l’aspettativa di vita rimane elevata, il calo delle nascite e l’incremento degli immigrati influenzano i conti pubblici e la cultura del Paese.

Como, in via Brambilla arriva il primo parcometro della tariffa "vulcano": addio posti bianchiA Como, in via Brambilla, debutta il primo parcometro della tariffa