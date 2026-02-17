Damiano David e Dove Cameron matrimonio in Italia | l’annuncio dell’attrice

Damiano David e Dove Cameron fanno sul serio e molto presto convoleranno a nozze, coronando il loro sogno d'amore. I due si sono conosciuti agli MTV VMAs del 2022, cominciando a frequentarsi seriamente nel 2023. Parlando di quel momento, Dove ha dichiarato di aver capito subito che Damiano era la persona giusta per lei e di aver avuto paura che per lui non fosse lo stesso. "È stata un'intuizione, è una delle persone più empatiche, rispettose e gentili che abbia mai conosciuto. È stata una sorpresa emozionante", ha affermato, emozionata, durante l'intervista concessa a Entertainment Tonight. L'annuncio del matrimonio è arrivato lo scorso 3 gennaio, quando la coppia ha mostrato gli anelli di fidanzamento in oro rosa e diamanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cameron ha annunciato che il matrimonio con Damiano David si farà in Italia.

Damiano David e Dove Cameron si stanno per sposare in Italia, dopo aver annunciato ufficialmente il loro fidanzamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove Cameron svela dove sarà il matrimonio con Damiano David: Lui si sentirà a casa e ci saranno tanti invitati; Dove Cameron e Damiano David si sposeranno a Roma?; Damiano David e Dove Cameron svelano il luogo delle nozze: Lui si sentirà a casa e ci saranno tanti invitati; Damiano David e Dove Cameron sposi entro la fine dell'anno: la star americana racconta i segreti del suo fidanzamento.

Damiano David e Dove Cameron, matrimonio in Italia: tutti i dettagli delle nozze più attese dell’annoDamiano David e Dove Cameron, si stanno preparando a dire sì entro la fine dell’anno, e i preparativi per le nozze stanno già accendendo le aspettative dei fan di tutto il mondo. E per l'occasione, ... msn.com

Damiano David e Dove Cameron, nozze in Italia e lista lunghissima: i dettagli del matrimonioFervono i preparativi per le nozze di Damiano David e Dove Cameron. Il cantante e l’attrice dopo la romantica proposta di matrimonio sono pronti a giurarsi amore eterno. dilei.it

Damiano David e Dove Cameron presto sposi… in Italia. Ecco tutti i dettagli facebook

#damiano david e #dove cameron, il luogo delle nozze svelato: «Lui si sentirà a casa e ci saranno tanti invitati» x.com