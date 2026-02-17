Damascelli scuote il sistema | Calcio senza mani pulite A Marotta va il premio di Pinocchio d’Oro…

Damascelli ha criticato duramente il calcio, accusandolo di essere ingiusto e poco trasparente. La sua denuncia nasce dopo le polemiche scatenate dall’episodio Inter-Juventus e dalle parole di Marotta, che ha definito il calcio “pulito”. Durante un’intervista a Rai 2, Damascelli ha anche assegnato a Marotta il premio di Pinocchio d’Oro, sottolineando come le sue dichiarazioni siano poco credibili. Il suo intervento ha attirato l’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori, preoccupati per la credibilità dello sport.

Inter News 24 Damascelli, intervistato a Rai 2, ha parlato così delle tante polemiche dopo Inter Juventus e le dichiarazioni di Marotta. Intervenuto ai microfoni di Rai 2, Tony Damascelli ha alzato sensibilmente il tono della polemica dopo i fatti di Inter-Juventus. Il giornalista ha esordito svelando un retroscena sul designatore arbitrale, criticando aspramente la gestione della FIGC e la mancata presenza di Rocchi a San Siro. « Rocchi aveva detto che sarebbe stato presente, poi ha chiamato i club spiegando che non sarebbe potuto andare; però era a Cagliari-Lecce » ha incalzato Damascelli, suggerendo un clima di poca trasparenza nel sistema federale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Damascelli scuote il sistema: «Calcio senza mani pulite. A Marotta va il premio di Pinocchio d’Oro…» Saviano attacca l’Inter e Marotta: “il calcio italiano reagisce con silenzi selettivi, il problema è la credibilità del sistema” Roberto Saviano critica l’Inter e Marotta, accusando il calcio italiano di rispondere con silenzi selettivi dopo le recenti accuse di sudditanza nei confronti della Curva Nord. Il presidente della Federazione nazionale dei medici, Filippo Anelli, scuote il sistema: se la responsabilità del ritardo è del sistema, sia questo a coprire i costi quando il cittadino è obbligato a scegliere il privato Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale dei medici, denuncia che i ritardi nelle visite mediche sono causati dai limiti del sistema sanitario pubblico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: È davvero giusto il silenzio della società sul caos di Castel Volturno? I tifosi meritano risposte!. Damascelli: A Marotta il premio Pinocchio d'Oro. Perché non ha parlato del caso Pjanic?Il giornalista Tony Damascelli è intervenuto ai microfoni di Rai 2 alimentando la polemica dopo quanto successo in Inter-Juventus sabato sera:. tuttomercatoweb.com