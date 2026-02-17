Dalle previsioni meteo alla qualità dell’aria la sfida del progetto europeo Cams2-40-bis

Il progetto europeo Cams2-40-bis ha preso il via per migliorare il monitoraggio dell’aria, dopo che le previsioni meteo e i livelli di inquinamento hanno mostrato problemi crescenti. La missione coinvolge undici partner europei, con l’Enea italiana che gioca un ruolo chiave. Obiettivo principale è sviluppare strumenti più precisi per prevedere la qualità dell’aria e includere l’analisi dei pollini, un elemento importante per molte persone.

L'Europa Respira: Cams2-40-bis, la Nuova Sentinella per la Qualità dell'Aria. Un consorzio di undici partner europei, con il contributo fondamentale dell'Enea italiana, ha lanciato il progetto Cams2-40-bis, una nuova fase di ricerca volta a migliorare significativamente il monitoraggio e la previsione della qualità dell'aria in Europa, estendendo l'analisi anche alla concentrazione di pollini. L'iniziativa, supportata dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), mira a fornire dati sempre più precisi e tempestivi per proteggere la salute pubblica e gestire in modo più efficace le sfide ambientali.