Dalla vallata al palco di piazza San Marco | i Pasqualotti incantano il Carnevale di Venezia

I Pasqualotti hanno portato la loro tradizione dalla vallata al palco di piazza San Marco, creando grande emozione tra il pubblico. La loro performance, ricca di musica e costumi colorati, ha attirato molti visitatori e appassionati di folklore. Durante l’esibizione, i musicisti hanno coinvolto gli spettatori con strumenti tradizionali e danze vivaci, rendendo il Carnevale di Venezia ancora più speciale.

Ieri, lunedì, le Pro Loco Unpli provenienti da tutta Italia hanno portato in scena l’anima più autentica dei territori italiani in occasione del Carnevale di Venezia. Un'identità che affonda le radici nei secoli passati e che, in piazza San Marco, ha portato una selezione delle maschere antropologiche. A rappresentare l’Unpli Emilia Romagna, quest’anno a Venezia c’era il Carnevale storico di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena), che ha portato i Pasqualotti, cantastorie e ballerini. I Pasqualotti sono gruppi folkloristici romagnoli che, nel periodo dell’Epifania, intonano la “Pasquella”, un antico canto augurale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

