Dal tatami al ruolo di ambasciatrici Il ‘viaggio’ di Anna e Martina
Anna e Martina, due giovani atlete di Riccione, hanno trasformato la loro passione per il judo in un ruolo di rappresentanza internazionale. Dopo anni di allenamenti intensi e competizioni, sono state scelte come ambasciatrici della città durante eventi sportivi all’estero, portando con sé lo spirito e la forza del loro territorio. La loro determinazione le ha portate a viaggiare tra Europa e Asia, portando il nome di Riccione in occasioni ufficiali e incontri con altri atleti.
Sono giovani, ma con la grinta e la determinazione che mettono sul tatami sono già diventate ambasciatrici di Riccione nel mondo. A conferire questo riconoscimento alle due karateka Anna Orsetti e Martina Padoan è stato l'assessore allo Sport Simone Imola. Il momento migliore per la nomina delle due ambasciatrici è arrivato nella giornata di sabato scorso. E non poteva che essere una palestra il luogo scelto per celebrare il momento. Nell'impianto che si trova in viale Catullo si stava svolgendo lo stage di allenamento guidato dai tecnici del Centro tecnico regionale del Comitato regionale Emilia-Romagna, settore karate Fijlkam - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.
