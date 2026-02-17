Dal tatami al ruolo di ambasciatrici Il ‘viaggio’ di Anna e Martina

Anna e Martina, due giovani atlete di Riccione, hanno trasformato la loro passione per il judo in un ruolo di rappresentanza internazionale. Dopo anni di allenamenti intensi e competizioni, sono state scelte come ambasciatrici della città durante eventi sportivi all’estero, portando con sé lo spirito e la forza del loro territorio. La loro determinazione le ha portate a viaggiare tra Europa e Asia, portando il nome di Riccione in occasioni ufficiali e incontri con altri atleti.