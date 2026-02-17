Gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Milano-Cortina hanno un passato militare: alcuni di loro erano soldati dell’Idf e ora indossano la tuta olimpica. La loro presenza in gara si accompagna a dichiarazioni di sostegno alla guerra a Gaza. Tra loro c’è chi si definisce “sionista fino al midollo” e ha partecipato a missioni in territorio palestinese. Alcuni avevano già partecipato a competizioni internazionali, portando con sé storie di battaglie e di impegno militare.

Ora indossano la tuta olimpica, ma fino a qualche mese fa alcuni di loro erano dei militari. Partecipano alle Olimpiadi di Milano-Cortina sotto la bandiera israeliana e sostengono apertamente la guerra a Gaza. Mentre il Comitato olimpico internazionale esclude sportivi russi e bielorussi dopo l’aggressione in Ucraina, i Giochi invernali hanno accolto ex soldati Idf che rivendicano con orgoglio il massacro nella Striscia. “Israele rispetta la Carta olimpica” – spiega il Cio – perché non ha violato la giurisdizione delle organizzazioni sportive palestinesi. Dei dieci sportivi che fanno parte della delegazione di Israele, diversi componenti della squadra di bob e di skeleton sono stati chiamati alle armi nel 2023 e oggi risultano regolarmente in gara a Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal “sionista fino al midollo” all’ex militari dell’Idf: chi sono gli atleti israeliani alle Olimpiadi

