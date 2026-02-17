Il nome di alcuni atleti israeliani alle Olimpiadi di Milano-Cortina è legato a un passato militare e a posizioni forti sulla guerra a Gaza. Prima di indossare la tuta olimpica, molti di loro erano soldati dell’IDF, l’esercito israeliano. Ora si presentano come atleti, ma continuano a mostrare il loro sostegno alle operazioni militari. Tra loro, alcuni hanno pubblicamente dichiarato di essere “sionisti fino al midollo” e di partecipare alle competizioni con questa convinzione. Un esempio concreto è quello di un nuotatore che ha condiviso sui social immagini con la bandiera israeliana e parole di appoggio

Ora indossano la tuta olimpica, ma fino a qualche mese fa alcuni di loro erano dei militari. Partecipano alle Olimpiadi di Milano-Cortina sotto la bandiera israeliana e sostengono apertamente la guerra a Gaza. Mentre il Comitato olimpico internazionale esclude sportivi russi e bielorussi dopo l’aggressione in Ucraina, i Giochi invernali hanno accolto ex soldati Idf che rivendicano con orgoglio il massacro nella Striscia. “Israele rispetta la Carta olimpica” – spiega il Cio – perché non ha violato la giurisdizione delle organizzazioni sportive palestinesi. Dei dieci sportivi che fanno parte della delegazione di Israele, diversi componenti della squadra di bob e di skeleton sono stati chiamati alle armi nel 2023 e oggi risultano regolarmente in gara a Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal “sionista fino al midollo” all’ex militari dell’Idf: chi sono gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Milano-Cortina

«Un sionista fino al midollo». Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina sta sollevando polemiche – Il videoIl commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato polemiche dopo aver mostrato Adam Edelman, atleta olimpico alla sua prima partecipazione, che si definisce “sionista fino al midollo” e ha condiviso sui social messaggi a favore del genocidio a Gaza.

