Dal sionista fino al midollo all’ex militari dell’Idf | chi sono gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Milano-Cortina
Il nome di alcuni atleti israeliani alle Olimpiadi di Milano-Cortina è legato a un passato militare e a posizioni forti sulla guerra a Gaza. Prima di indossare la tuta olimpica, molti di loro erano soldati dell’IDF, l’esercito israeliano. Ora si presentano come atleti, ma continuano a mostrare il loro sostegno alle operazioni militari. Tra loro, alcuni hanno pubblicamente dichiarato di essere “sionisti fino al midollo” e di partecipare alle competizioni con questa convinzione. Un esempio concreto è quello di un nuotatore che ha condiviso sui social immagini con la bandiera israeliana e parole di appoggio
Ora indossano la tuta olimpica, ma fino a qualche mese fa alcuni di loro erano dei militari. Partecipano alle Olimpiadi di Milano-Cortina sotto la bandiera israeliana e sostengono apertamente la guerra a Gaza. Mentre il Comitato olimpico internazionale esclude sportivi russi e bielorussi dopo l’aggressione in Ucraina, i Giochi invernali hanno accolto ex soldati Idf che rivendicano con orgoglio il massacro nella Striscia. “Israele rispetta la Carta olimpica” – spiega il Cio – perché non ha violato la giurisdizione delle organizzazioni sportive palestinesi. Dei dieci sportivi che fanno parte della delegazione di Israele, diversi componenti della squadra di bob e di skeleton sono stati chiamati alle armi nel 2023 e oggi risultano regolarmente in gara a Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
«Un sionista fino al midollo». Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina sta sollevando polemiche – Il videoIl commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato polemiche dopo aver mostrato Adam Edelman, atleta olimpico alla sua prima partecipazione, che si definisce “sionista fino al midollo” e ha condiviso sui social messaggi a favore del genocidio a Gaza.
Chi sono gli atleti dell’Emilia Romagna che partecipano alle Olimpiadi Milano-CortinaMiro e Flora Tabanelli, due atleti dell’Emilia Romagna, si preparano a salire sul palcoscenico delle Olimpiadi Milano-Cortina.
L’estremista più alto in grado nell’esercito israeliano - STORIES VIDEO su Gaza di Cecilia Sala
Argomenti discussi: Il paralogismo di Erri De Luca; Standing Together, l'anima comune di Israele (di A. De Girolamo, E. Catassi); Un sionista fino al midollo. Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina sta sollevando polemiche - Il video; Olimpiadi. Tra gli atleti israeliani anche qualche genocida a Gaza.
«Un sionista fino al midollo». Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina sta sollevando polemiche – Il videoLa telecronaca da RTS, sul bobbista israeliano Edelman, è destinata a far discutere. In rete c'è chi già chiede provvedimenti contro il giornalista che ha ricordato le posizioni politiche dell'atleta ... msn.com
Giochi 2026, il giornalista svizzero sull’atleta israeliano: Sionista fino al midolloDurante la telecronaca Renna ha ricordato anche altre dichiarazioni social di Edelman in cui sostiene l'azione militare a Gaza ... dire.it
Milano-Cortina 2026. Oro nell’inseguimento uomini a squadre del pattinaggio. Battuti gli Usa facebook
Il medagliere di Milano-Cortina 2026: l’Italia è seconda con ventiquattro medaglie x.com