Dal massimo campionato alle aste tra amici la serie A compra il Fantacalcio | cosa cambierà?

La Serie A ha deciso di entrare nel mondo del Fantacalcio, spinta dalla crescita di un fenomeno digitale che coinvolge circa 7 milioni di italiani. Questa mossa nasce dall’aumento di interesse tra i tifosi, che ormai seguono le partite anche attraverso le piattaforme virtuali, creando aste tra amici e squadre personalizzate. Un esempio concreto è la crescente popolarità delle leghe private, dove gli utenti competono con amici e colleghi, rendendo il calcio ancora più coinvolgente anche fuori dal campo.

Il calcio contemporaneo non si esaurisce più al triplice fischio dell'arbitro. Per milioni di appassionati, la competizione prosegue su smartphone e tablet attraverso il Fantacalcio, un ecosistema virtuale che conta circa 7 milioni di iscritti in Italia. In una mossa strategica senza precedenti, la Lega Serie A ha deciso di passare da semplice fornitore di contenuti a proprietario, acquisendo il 51% delle quote di Quadronica, la società napoletana che dal 2008 gestisce la piattaforma leader del settore. L'accordo, ratificato durante l'ultima assemblea di Lega presieduta da Ezio Simonelli, prevede un esborso di poco superiore ai 18 milioni di euro.