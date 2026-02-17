Dal Corno alle Scale al bronzo olimpico | chi è Flora Tabanelli

Flora Tabanelli di Bologna ha conquistato il bronzo nel Freeski Big Air ai Giochi di Milano Cortina 2026, un risultato che rappresenta il suo primo podio olimpico. La giovane atleta, nata nel 2007, ha affrontato con determinazione la sua prima grande competizione internazionale, portando a casa una medaglia che molti non avevano previsto. Durante la gara, ha eseguito un salto spettacolare, sorprendendo giudici e pubblico con la sua tecnica e coraggio.

Bolognese classe 2007, ha vinto un bronzo nel Big Air a Milano Cortina dopo la lesione del legamento crociato dello scorso novembre È un bronzo che pesa con un macigno quello di Flora Tabanelli, bolognese classe 2007 medagliata nel Freeski Big Air ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta della prima medaglia italiana nella storia del freestyle su sci. Tabanelli è originaria di Sestola, in provincia di Modena, ma è nata a Bologna il 20 novembre del 2007. Cresce in una famiglia appassionata di montagna: i genitori, Antonio Tabanelli e Lucia Ceron, gestiscono il rifugio del Lago Scaffaiolo, nel comprensorio del Corno alle Scale.