Dal Brasile a Campone per ritrovare le origini il viaggio di Marcelo

Marcelo ha deciso di tornare in Italia, attraversando l’oceano dal Brasile, per scoprire le sue radici familiari. La sua meta è il piccolo paese di Campone, nel Pordenonese, dove spera di trovare tracce del passato della propria famiglia. Dopo mesi di ricerca e preparativi, ha percorso centinaia di chilometri, attraversando paesaggi montani e piccoli borghi, per arrivare nel luogo che potrebbe svelare le sue origini.

Un lungo viaggio, prima nella ricerca storica e poi tra le montagne pordenonesi, per ritrovare le proprie origini. Il momento più emozionante è stata la visita nel paese di origine degli avi, Campone, dove il Marcelo Muruzzi ha chiuso un cerchio ultracentenario sulla storia di famiglia.