Dai grattini in casa a un centro di successo | come nasce la Grattineria di Roma

Alice Fronterré ha aperto la Grattineria a Roma un anno e mezzo fa, dopo aver trasformato la passione per i gatti in un’attività. La sua idea è nata dall’esperienza di accudire i felini in casa e dal desiderio di creare un luogo dove i gatti possano essere coccolati e giocare in libertà. Ora, con l’arrivo di una nuova sede all’Eur, il progetto si amplia, offrendo servizi dedicati anche ai residenti di quella zona.

55 euro per un'ora di grattini in solitaria, 99 se si è in coppia. Per San Valentino l'offerta è andata sold out. Vi portiamo dentro la "La grattineria" di Prati Si chiama la Grattineria e a Roma esiste già da un anno e mezzo. A breve, ci racconta la founder dell'originale start-up, Alice Fronterré, nascerà una nuova sede anche all'Eur. Ma come nasce l'idea di creare un centro benessere che offre un trattamento a base di grattini? “L'idea nasce da un rituale d'amore, nato tra le mura di casa - spiega Alice - il mio fidanzato soffriva di disturbi del sonno e io lo facevo addormentare con i grattini.🔗 Leggi su Romatoday.it A Modena arriva la Grattineria, il primo salone di grattini a pagamento dell’Emilia Romagna. Ecco quanto dura un trattamento e quanto costaA Modena apre il primo salone di grattini a pagamento dell’Emilia Romagna. Leggi anche: A Roma nasce “Musiba” il primo museo di scienze costruito dai bambini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Financial Times critica il ticket di 2 euro per Fontana di Trevi. Da una routine di coppia a un business: così è nata la prima grattineria dell'Emilia Romagna, dove clienti di tutte le età cercano benessere facebook