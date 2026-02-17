Dai frigo portatili ai contenitori smart con GPS integrato | ecco la tecnologia che salva gli organi da trasportare per i trapianti
Un nuovo sistema di contenitori dotati di GPS ha rivoluzionato il trasporto degli organi per i trapianti, dopo che un recente caso ha evidenziato come la tecnologia possa prevenire danni durante il viaggio. In passato, i medici usavano semplici frigo portatili, ma ora dispositivi avanzati monitorano in tempo reale le condizioni dell’organo, riducendo i rischi di deterioramento. Per esempio, alcuni contenitori moderni permettono di controllare temperatura e posizione da remoto, garantendo un trasporto più sicuro e preciso.
Il trasporto degli organi destinati ai trapianti ha vissuto un’evoluzione tecnologica straordinaria negli ultimi decenni: quello che oggi appare come un processo altamente sofisticato ha avuto inizi sorprendentemente umili, quando i medici si affidavano a strumenti di uso comune per garantire la conservazione degli organi durante il viaggio verso i pazienti in attesa. Nelle prime fasi della medicina dei trapianti, i frigo portatili rappresentavano la soluzione più pratica ed economica per mantenere gli organi alla temperatura adeguata durante il trasporto. Questi contenitori, simili a quelli utilizzati per conservare cibi e bevande durante i picnic, venivano riempiti con ghiaccio e soluzioni di conservazione per rallentare il deterioramento dei tessuti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Bimbo con il cuore "bruciato", ecco come devono viaggiare gli organi destinati ai trapianti
Il caso di Tommaso, il bambino che ha ricevuto un cuore danneggiato, ha portato alla luce le difficoltà nella gestione degli organi destinati ai trapianti.
