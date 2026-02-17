Dagnino | Governo Schifani a fianco delle imprese nuovi incentivi per chi assume

Il ministro Dagnino ha annunciato che il governo Schifani ripropone incentivi per le imprese, dopo averli inseriti nella legge di stabilità. La misura mira a sostenere le assunzioni e risponde alle richieste di associazioni e aziende che cercano di rilanciare l’occupazione. Per rendere più concreto l’intervento, il governo ha previsto fondi specifici per le aziende che assumono giovani e disoccupati di lunga durata.

“Rendiamo pienamente operativa una misura che il governo Schifani ha fortemente voluto e inserito nella legge di stabilità, accogliendo le sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria e dal mondo produttivo. I contributi a fondo perduto per le assunzioni a tempo indeterminato intervengono in modo diretto sul costo del lavoro, una delle principali criticità segnalate dalle imprese, con l’obiettivo di sostenere nuova occupazione stabile e di qualità”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, commentando l’approvazione in giunta dei decreti attuativi della legge di stabilità 2026-2028.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

