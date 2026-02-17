Dagnino | Governo Schifani a fianco delle imprese nuovi incentivi per chi assume

Il ministro Dagnino ha annunciato che il governo Schifani ripropone incentivi per le imprese, dopo averli inseriti nella legge di stabilità. La misura mira a sostenere le assunzioni e risponde alle richieste di associazioni e aziende che cercano di rilanciare l’occupazione. Per rendere più concreto l’intervento, il governo ha previsto fondi specifici per le aziende che assumono giovani e disoccupati di lunga durata.

“Rendiamo pienamente operativa una misura che il governo Schifani ha fortemente voluto e inserito nella legge di stabilità, accogliendo le sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria e dal mondo produttivo. I contributi a fondo perduto per le assunzioni a tempo indeterminato intervengono in modo diretto sul costo del lavoro, una delle principali criticità segnalate dalle imprese, con l’obiettivo di sostenere nuova occupazione stabile e di qualità”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, commentando l’approvazione in giunta dei decreti attuativi della legge di stabilità 2026-2028.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Zes Unica Mezzogiorno, bonus per le imprese pugliesi: incentivi per chi assume disoccupati dai 35 anni in suIl governo ha dato il via libera al bonus Zes Unica per il Sud. Il dl Transizione è legge, vittoria del governo: verso l’indipendenza energetica, a fianco delle imprese che vogliono crescereIl DL Transizione, approvato di recente, rappresenta un passo importante per il sistema Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: South working, Dagnino: Misura per incentivare il rientro delle professionalità. Lavoro: Dagnino, governo Schifani a fianco delle imprese, nuovi incentivi per chi assume«Rendiamo pienamente operativa una misura che il governo Schifani ha fortemente voluto e inserito nella legge di stabilità, accogliendo le sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria e ... radiocl1.it Lavoro, dalla giunta ok al decreto su decontribuzione. Schifani: Pronti seicento milioni per incentivare le assunzioniVia libera dal governo Schifani ai due decreti per gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato previsti dagli articoli 1 e 2 della legge di Stabilità 2026-2028. ilsicilia.it Via libera dal governo di Renato Schifani ai due decreti per gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato previsti dagli articoli 1 e 2 della legge di Stabilità 2026-2028. Gli interventi, che saranno gestiti da Irfis-FinSicilia spa, valgono 600 milioni di euro facebook