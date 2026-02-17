Dacia Maraini ha deciso di condividere il suo viaggio tra Italia e Giappone attraverso un film documentario, in risposta alla sua curiosità verso le radici culturali del Paese asiatico. La pellicola, intitolata

Un film documentario che racconta il viaggio intimo di Dacia Maraini tra l'Italia e il Giappone. Appuntamento imperdibile per la rassegna Regista in sala all'Arsenale di Pisa, in programma mercoledì 18 febbraio (ore 18), con la proiezione di 'Dacia, vita mia – Dialoghi giapponesi', diretto da Izumi Chiaraluce, una produzione Michelangelo Film, Luce-Cinecittà, Rai documentari in coproduzione con Aura film e il patrocinio della Fondazione Italia Gappone.

Dacia Maraini ha raccontato il suo viaggio tra Italia e Giappone in un nuovo documentario, che sarà proiettato mercoledì 18 febbraio all’Arsenale di Pisa.

Dacia, my life - Japanese dialogues - Trailer

