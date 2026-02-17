Da Torino a Bari passando per Venezia | quei teatri mangiati dalle fiamme

Un incendio nel teatro Petruzzelli di Bari è stato causato dalla malavita locale, mentre a Venezia due operai hanno appiccato il fuoco alla Fenice per evitare sanzioni economiche. Questi episodi si sono verificati tra Torino e Bari, coinvolgendo diversi teatri italiani e mettendo in luce azioni dolose per motivi di denaro. In entrambi i casi, le fiamme hanno danneggiato gravemente i palcoscenici e le strutture storiche.

Il Sannazaro di Napoli è solo l'ultimo dei teatri italiani a essere distrutto dalle fiamme. Nel 1996 bruciò il Gran Teatro La Fenice di Venezia, nel 1991 toccò al Petruzzelli di Bari mentre nel 1936 un incendio distrusse il teatro Regio di Torino. Nei primi due casi si trattò di un incendi dolosi: il primo per evitare delle penali contrattuali; dietro il secondo c'era invece la mano della malavita. A Torino il motivo fu invece un cortocircuito., Il Gran Teatro La Fenice di Venezia Il 29 gennaio 1996, intorno alle 21, un incendio distrusse il Gran Teatro La Fenice di Venezia mentre l’edificio era chiuso per lavori di restauro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Da Torino a Bari, passando per Venezia: quei teatri mangiati dalle fiamme Incendio nel quartiere Regio Parco a Torino: auto distrutta dalle fiamme Nella notte di mercoledì un incendio ha distrutto un’auto nel quartiere Regio Parco a Torino. Sassoferrato, tredici anni d'inferno: «Vivere mangiati dalle pulci e tra i latrati, questa non è vita» Nel 2013, Sassoferrato sembrava il luogo ideale per ricominciare, ma per Samuele Ominetti e sua moglie Patrizia si è trasformato in un lungo calvario. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bari, Bologna, Latina, Cagliari e Torino: il tour di Schlein per il no al referendum; CPR: si continua a morire; Bari, due incidenti nella notte: morte due giovani, grave un bambino; Bari - Südtirol in Diretta Streaming | DAZN IT. 'Women and the City' il Festival di Torino anche a Bari a maggio 2026Presentato il programma della terza edizione della rassegna piemontese dedicata alla parità di genere. Sono più di 300 le ospiti e gli ospiti che interverranno a Torino e in sette paesi della ... affaritaliani.it 5 ore di ritardo, disagi e disservizi sulla tratta Torino-BariGiornata da incubo per molti passeggeri a Torino e Bari costretti a trascorrere diverse ore bloccati nei rispettivi aeroporti a causa dei pensati ritardi dei voli. I disagi si sono verificati nello ... rainews.it GIORGIA - PALASPORT LIVE 13-03-2026 TORINO - Inalpi Arena 16-03-2026 ROMA - Palazzo dello Sport 18-03-2026 BARI - Palaflorio 19-03-2026 BARI - Palaflorio 21-03-2026 CASALECCHIO DI RENO - Unipol Arena 23-03-2026 ASSAGO - Unipol Forum facebook