Da Rubio a Merz Sovranità valori e il paradosso dei due occidenti

Marco Rubio ha criticato l’Europa a Monaco, accusando i paesi europei di mettere a rischio la sovranità degli Stati Uniti con le loro scelte politiche. Durante l’intervento, il senatore americano ha sottolineato come alcune decisioni europee indeboliscano i principi condivisi e mettano in discussione i valori comuni. Rubio ha anche ricordato il ruolo fondamentale degli Stati Uniti nel mantenere la stabilità globale, facendo riferimento a recenti tensioni economiche e diplomatiche.

A Monaco si confrontano due idee di Occidente: sovranità e forza da un lato, limiti e diritti dall’altro. Tra l’appello identitario del segretario di stato americano e il realismo pragmatico del cancelliere tedesco, emerge una domanda cruciale: si possono salvare interessi strategici senza sacrificare i valori che li hanno generati? A Monaco, il tono con cui Marco Rubio si è rivolto all’Europa è quello di un padre, anzi di un figlio, severo ma benevolo. Stati Uniti ed Europa “appartengono l’una all’altra”, legati da “storia condivisa, fede cristiana, cultura, eredità, lingua, ascendenza e sacrifici” comuni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Friedrich Merz ha preso parola a Monaco e ha confermato che le tensioni tra Stati Uniti ed Europa sono ormai evidenti, a causa di divergenze politiche e di interesse.

Friedrich Merz ha detto che tra Europa e Stati Uniti si è aperta una vera rottura, confermando le parole di JD Vance e indicando come il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico si sia deteriorato negli ultimi mesi.

