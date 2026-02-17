Da Rubio a Merz Sovranità valori e il paradosso dei due occidenti
Marco Rubio ha criticato l’Europa a Monaco, accusando i paesi europei di mettere a rischio la sovranità degli Stati Uniti con le loro scelte politiche. Durante l’intervento, il senatore americano ha sottolineato come alcune decisioni europee indeboliscano i principi condivisi e mettano in discussione i valori comuni. Rubio ha anche ricordato il ruolo fondamentale degli Stati Uniti nel mantenere la stabilità globale, facendo riferimento a recenti tensioni economiche e diplomatiche.
A Monaco si confrontano due idee di Occidente: sovranità e forza da un lato, limiti e diritti dall’altro. Tra l’appello identitario del segretario di stato americano e il realismo pragmatico del cancelliere tedesco, emerge una domanda cruciale: si possono salvare interessi strategici senza sacrificare i valori che li hanno generati? A Monaco, il tono con cui Marco Rubio si è rivolto all’Europa è quello di un padre, anzi di un figlio, severo ma benevolo. Stati Uniti ed Europa “appartengono l’una all’altra”, legati da “storia condivisa, fede cristiana, cultura, eredità, lingua, ascendenza e sacrifici” comuni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Resa dei conti Usa-Europa, Merz: "Ormai c'è una frattura". Rubio: "Tra noi un destino indissolubile"
Friedrich Merz ha preso parola a Monaco e ha confermato che le tensioni tra Stati Uniti ed Europa sono ormai evidenti, a causa di divergenze politiche e di interesse.
Europa e Usa alla resa dei conti. Merz: “Ormai c’è una frattura. La lota Maga non nostra”. Rubio: “Ognuno riveda il suo ruolo”
Friedrich Merz ha detto che tra Europa e Stati Uniti si è aperta una vera rottura, confermando le parole di JD Vance e indicando come il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico si sia deteriorato negli ultimi mesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Smorza Merz, osserva Rubio, non rompe con Trump: i forni di Meloni in politica estera; Rubio-Merz, discussi Ucraina e partnership Usa-Europa; Monaco, Merz: Finito il vecchio ordine mondiale ma no a politica Usa; Kallas, Merz, Macron. I leader UE respingono la visione USA di un nuovo ordine mondiale.
Da Rubio a Merz. Sovranità, valori e il paradosso dei due occidentiA Monaco si confrontano due idee di Occidente: sovranità e forza da un lato, limiti e diritti dall’altro. Tra l’appello identitario del segretario di stato americano e il realismo pragmatico del cance ... ilfoglio.it
Monaco, Rubio risponde a Merz e cerca di ricucire: Vogliamo un’Europa forte, i nostri destini legati. Il Cancelliere: Frattura tra Usa e UeAll'indomani del duro intervento dell cancelliere tedesco che aveva detto che l'ordine creato dopo la seconda guerra mondiale non esiste più, il segretario di Stato Usa prova a rasserenare gli animi ... firstonline.info
#Merz certifica la frattura, #Rubio cambia i toni ma non la sostanza, #Kallas difende i valori europei. La Conferenza di #Monaco sancisce la fine degli automatismi nel legame transatlantico. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/monaco-le - facebook.com facebook
Prima l’articolo di Merz su una rivista americana poi il discorso di Rubio a Monaco hanno rilanciato il rapporto transatlantico. Le polemiche passate sono da parte. La politica italiana di destra o sinistra che pensa Che vuole fare Oggi sono le domande vitali x.com