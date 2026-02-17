Maestrelli, originario di Pisa, ha partecipato agli Australian Open, portando con sé il suo talento e il sostegno della sua città. La sua presenza nel torneo ha suscitato entusiasmo tra i tifosi locali, che si sono radunati per incoraggiarlo durante le partite. La volontà di rappresentare Pisa in un evento così importante ha motivato Maestrelli a dare il massimo sul campo, mentre amici e familiari gli hanno inviato messaggi di incoraggiamento da tutto il mondo.

di Gabriele Masiero "Melbourne chiama. Pisa risponde. Il primo pisano agli Australian Open, con riconoscenza e orgoglio". E’ la frase incisa sulla targa consegnata ieri al tennista Francesco Maestrelli dal sindaco, Michele Conti e dall’assessore allo sport Frida Scarpa, al termine di una breve cerimonia alla quale hanno partecipato, oltre ai familiari più stretti, anche la fidanzata dell’atleta, Eleonora, e gli amici storici del tennista, che ha superato il primo turno dello Slam australiano al quale ha partecipato per la prima volta, ed e’ stato eliminato al secondo da Djokovic. "Abbiamo tifato tutti per te - ha detto Conti, consegnando il riconoscimento al tennista - e ti ringraziamo per avere portato in alto il nome dell’Italia e della città di Pisa: siamo orgogliosi dei tuoi risultati, che sono il frutto di un grande sacrificio tuo e della tua famiglia che ti sostiene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Melbourne a Pisa. La festa per Maestrelli: "Grazie a chi mi è vicino e mi dà tanta forza"

