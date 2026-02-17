Da Mandello una staffetta di cuore con i Quater Laghee de cursa

Da Mandello, una staffetta di cuore nasce per supportare ASBIN, dopo che i volontari hanno raccolto oltre 10.000 euro durante una corsa benefica. In aprile, i partecipanti si uniranno per una maratona solidale, portando avanti un messaggio di aiuto concreto alle famiglie con bambini affetti da spina bifida e idrocefalo. La gara si svolgerà lungo le strade del paese, coinvolgendo centinaia di persone che vogliono fare la differenza.

Una maratona può essere una sfida sportiva. Oppure può diventare qualcosa di più. Ad aprile, una staffetta si trasformerà in un gesto concreto di solidarietà a favore di ASBIN - Associazione Spina Bifida e Idrocefalo Niguarda – realtà che sostiene bambini e famiglie che convivono con questa patologia, offrendo supporto, informazione e aiuto nella vita quotidiana. L’iniziativa nasce dalla volontà di 4 amici di Mandello del Lario - Elena Ratti, Samantha Tavecchio, Natalino Gaddi e Michele Lafranconi - che correranno con il nome di squadra “Quater Laghee de Cursa”. Due coppie, unite dall’amicizia e dal desiderio di dare un significato più profondo alla partecipazione alla maratona.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il viaggio della fiamma torna sulla riviera dopo circa vent’anni, attraversando Riccione e Rimini in una staffetta di 11 km con numerosi tedofori.

Il 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, esce “Da cuore a cuore”, una canzone che mira a insegnare le tecniche di primo soccorso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.