Hailey Bieber, Dua Lipa e Kaia Gerber hanno scelto abiti provocanti e look audaci durante gli ultimi eventi di moda. Questi personaggi noti mostrano spesso lingerie a vista, trasparenze e dettagli in pizzo nero, creando uno stile gotico-romantico che attira l’attenzione. Recentemente, hanno sfoggiato capi che mescolano sensualità e originalità, dando un tocco di sorpresa alle serate di gala.

T rasparenze audaci, lingerie a vista e pizzi neri stanno dominando le passerelle dei tappeti rossi internazionali. Una tendenza che mescola seduzione e eleganza, con un tocco gotico che ricorda molto l’estetica di Cime Tempestose: romantica, passionale e irresistibilmente drammatica. Da Kaia Gerber a Dua Lipa, da Hailey Bieber a Charli XCX, le star giocano con il vedo?non?vedo, mostrando sicurezza e personalità. Lingerie: pizzo, seta, Lycra e cotone. guarda le foto Lingerie come abito: la rivoluzione delle star. Le passerelle e i red carpet hanno ormai superato la linea sottile tra abito e lingerie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Hailey Bieber a Dua Lipa fino a Kaia Gerber, le star giocano con lingerie, vedo-non-vedo e look audaci in stile gotico-romantico

Dua Lipa seduce Berlino, look in pizzo e lingerie a vistaDua Lipa ha fatto parlare di sé a Berlino, indossando un abito di pizzo e lingerie visibile, provocando grande attenzione.

Tagli di capelli medi: le tendenze dell’inverno 2026 da copiare alle star, da Hailey Bieber a Jenna OrtegaI tagli di capelli medi continuano a essere tra le scelte più apprezzate, grazie alla loro versatilità e praticità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.