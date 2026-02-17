Da Hailey Bieber a Dua Lipa fino a Kaia Gerber le star giocano con lingerie vedo-non-vedo e look audaci in stile gotico-romantico

Da iodonna.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hailey Bieber, Dua Lipa e Kaia Gerber hanno scelto abiti provocanti e look audaci durante gli ultimi eventi di moda. Questi personaggi noti mostrano spesso lingerie a vista, trasparenze e dettagli in pizzo nero, creando uno stile gotico-romantico che attira l’attenzione. Recentemente, hanno sfoggiato capi che mescolano sensualità e originalità, dando un tocco di sorpresa alle serate di gala.

T rasparenze audaci, lingerie a vista e pizzi neri stanno dominando le passerelle dei tappeti rossi internazionali. Una tendenza che mescola seduzione e eleganza, con un tocco gotico che ricorda molto l’estetica di Cime Tempestose: romantica, passionale e irresistibilmente drammatica. Da Kaia Gerber a Dua Lipa, da Hailey Bieber a Charli XCX, le star giocano con il vedo?non?vedo, mostrando sicurezza e personalità. Lingerie: pizzo, seta, Lycra e cotone. guarda le foto Lingerie come abito: la rivoluzione delle star. Le passerelle e i red carpet hanno ormai superato la linea sottile tra abito e lingerie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

