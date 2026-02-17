Da Frederik e Mary di Danimarca a Carl Gustaf e Silvia di Svezia | gli amori reali nati alle Olimpiadi
Frederik e Mary di Danimarca si sono incontrati alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, un evento che ha segnato l'inizio della loro storia d’amore. Durante la cerimonia di chiusura, i due si sono scambiati sguardi che hanno fatto parlare il mondo intero. La stessa scena si è ripetuta con Carl Gustaf e Silvia di Svezia, che si sono conosciuti ai Giochi di Montreal nel 1976. In quel momento, un incontro casuale tra i due ha dato il via a una relazione durata decenni.
Quando la commoner Mary incontrò l’allora principe Frederik in un bar ai Giochi di Sydney La prima grande storia d’amore reale che ebbe come sfondo le Olimpiadi fu, come accennavamo, quella tra re Frederik e la regina Mary di Danimarca. Siamo ai Giochi di Sydney del 2000, quando la commoner Mary Donaldson, dirigente pubblicitaria australiana con esperienze in aziende come Young & Rubicam e DDB Needham (oggi DDB Worldwide), incontra l’allora principe Frederik allo Slip Inn, un affollato pub di Sydney. Si narra che lui si presentò semplicemente come “Fred” e che lei non sapesse di trovarsi davanti al principe ereditario di Danimarca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Mary e Frederik di Danimarca e le altre 4 coppie royal nate alle OlimpiadiQuesta mattina, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono state ufficialmente inaugurate.
Perché la Carrozza d’Oro usata da Mary di Danimarca e re Frederik nasconde un messaggio anti-TrumpDurante le celebrazioni natalizie, i sovrani di Danimarca, Frederik e Mary, hanno scelto di sfilare a bordo della Carrozza d'Oro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quando l'amore sboccia alle Olimpiadi: le coppie reali che si sono incontrate ai Giochi; Amalia, Alexia e Ariane? Anche loro fanno il bucato da sole; Cortina 1956, le prime Olimpiadi bianche italiane in mostra tra le vie di Noventa di Piave; I trionfi di Federica Brignone sono un affare di famiglia: chi sono i suoi genitori e il fratello.
Perché la Carrozza d’Oro usata da Mary di Danimarca e re Frederik nasconde un messaggio anti-TrumpLe feste di Natale sono ormai finite e anche i reali di Danimarca hanno chiuso il periodo dei ricevimenti e dei gala con un evento speciale: la sfilata tra le strade di Copenhagen a bordo della ... fanpage.it
Mary e Frederik di Danimarca, sudditi in rivolta per lo stipendio del Principe JoachimAnche la monarchia danese è alle prese con un parente scomodo. Da qualche settimana c’è rabbia tra i sudditi per lo stipendio del Principe Joachim, il fratello minore di Re Frederik e dunque cognato ... dilei.it
Quel cavallo fece tre sport. Tu fai tre scuse. Amsterdam, Olimpiadi equestri 1928. Il nome sul cartellino è Carl Gustaf Dyrssen, e sotto c’è Sallarn. Nel dressage individuale si piazza 4°: 1.505,50 punti su 2.000. È la disciplina dove ti giudicano la precisione su pi facebook
In occasione dell'incidente di Tumbler Ridge in Canada, S.M. il Re Carl XVI Gustaf di Svezia ha inviato oggi un telegramma di condoglianze a S.E. il Governatore Generale Mary Simon. x.com