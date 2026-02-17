Da Frederik e Mary di Danimarca a Carl Gustaf e Silvia di Svezia | gli amori reali nati alle Olimpiadi

Frederik e Mary di Danimarca si sono incontrati alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, un evento che ha segnato l'inizio della loro storia d’amore. Durante la cerimonia di chiusura, i due si sono scambiati sguardi che hanno fatto parlare il mondo intero. La stessa scena si è ripetuta con Carl Gustaf e Silvia di Svezia, che si sono conosciuti ai Giochi di Montreal nel 1976. In quel momento, un incontro casuale tra i due ha dato il via a una relazione durata decenni.

Quando la commoner Mary incontrò l’allora principe Frederik in un bar ai Giochi di Sydney La prima grande storia d’amore reale che ebbe come sfondo le Olimpiadi fu, come accennavamo, quella tra re Frederik e la regina Mary di Danimarca. Siamo ai Giochi di Sydney del 2000, quando la commoner Mary Donaldson, dirigente pubblicitaria australiana con esperienze in aziende come Young & Rubicam e DDB Needham (oggi DDB Worldwide), incontra l’allora principe Frederik allo Slip Inn, un affollato pub di Sydney. Si narra che lui si presentò semplicemente come “Fred” e che lei non sapesse di trovarsi davanti al principe ereditario di Danimarca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Mary e Frederik di Danimarca e le altre 4 coppie royal nate alle OlimpiadiQuesta mattina, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono state ufficialmente inaugurate.

