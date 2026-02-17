Da 12 anni a una anno e 8 mesi | in Appello cade l’accusa di concorso esterno con la ‘Ndrangheta per la criminologa Angela Tibullo

Non era una concorrente esterna della ‘ndrangheta. Con la formula “perché il fatto non sussiste”, la criminologa Angela Tibullo è stata assolta in secondo grado dal reato più grave, per il quale era stata arrestata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nell’ambito dell’ inchiesta “Ares” contro le cosche della Piana di Gioia Tauro. Lo ha deciso nei giorni scorsi la Corte d’Appello presieduta dal giudice Gianfranco Grillone, che l’ha condannata, invece, a un anno e otto mesi di reclusione per intralcio alla giustizia e falsità ideologica. Per entrambi i reati è stata esclusa l’aggravante del favoreggiamento ai clan Cacciola e Grasso di Rosarno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lara Comi, cade l’accusa di corruzione: ex eurodeputata condannata a un anno in AppelloLara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, è stata assolta dall'accusa di corruzione in seguito a una sentenza di appello.

Referendum: Mulè, 'da Saviano accusa di concorso esterno mafia per chi vota sì'A Roma, il sottosegretario alla Difesa, Giuseppe Mulè, reagisce alle parole di Roberto Saviano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morto Michele Albanese, da 12 anni era sotto scorta per le sue inchieste sulla ‘ndrangheta - Ordine Dei Giornalisti; Ragazzino di 12 anni investito da un’auto a Caprino, è molto grave; IL CONGEDO PARENTALE: L’ETÀ LIMITE [DEL FIGLIO] PASSA DA 12 A 14 ANNI; Provincia di Belluno, Bancomat idrico del Veneto, attende da 12 anni la sua specificità * di Enzo De Biasi.

Aldo Spinelli: «Iniziai da garzone a 12 anni poi ho aiutato tutti, anche i partiti. Aguilera al Toro? Lo chiese Craxi. Al casinò ci torno, è il mio vizio»L'imprenditore ed ex patron del Genoa: «Il gioco e il porto sono la mia vita». «Cacciai Scoglio perché fece giocare Tacconi. Non dovevo patteggiare, chiedo la grazia a Mattarella» ... corriere.it

Mamma e figlio di 12 anni scomparsi da Pietralata a Roma, l'appello: «Condividete informazioni, aiutateci a ritrovarli»Scomparsi nel nulla. Francesca Testa e il figlio dodicenne Paolo Vocella si sono allontanati domenica scorsa dalla loro casa nella zona di Pietralata - Monti Tiburtini e non vi hanno più fatto ritorno ... roma.corriere.it

Otto anni dopo l’assoluzione, Angela Tibullo rompe il silenzio e chiede un’informazione completa: Angela Tibullo, originaria di Reggio Calabria, ha deciso di rendere pubbliche le proprie riflessioni dopo la conclusione della vicenda giudiziaria che l’ha vista co facebook