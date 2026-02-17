Cyprus court clears ex-officials in cash-for-passport scheme

Un tribunale cipriota ha assolto Demetris Syllouris, l’ex-presidente del Parlamento, dalle accuse di corruzione legate al controverso programma di cittadinanza attraverso investimenti. La decisione arriva dopo un procedimento che aveva coinvolto anche altri ex funzionari e si concentra sulle presunte irregularità nel rilascio dei passaporti. La vicenda aveva suscitato numerose polemiche nel Paese, alimentando dubbi sulla trasparenza del sistema di concessione delle nuove cittadinanze.

Syllouris was tried alongside former lawmaker Christakis Tziovannis, who was also acquitted, on charges of conspiracy to defraud and abuse of power linked to efforts to secure passports for foreign investors. Both had pleaded not guilty. In a majority ruling, the three-judge Criminal Court in Nicosia said prosecutors had failed to prove intent or establish involvement in fraud. Syllouris, once second in the state hierarchy, stepped down as speaker in 2020 after undercover footage aired by Al Jazeera showed him and Tziovannis discussing ways to help a fictitious investor with a criminal record obtain a Cypriot passport. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cyprus court clears ex-officials in cash-for-passport scheme Cyprus confirms death of Russian ex-Uralkali CEO Baumgertner La notizia della morte di Vladislav Baumgertner, ex-CEO di Uralkali, è stata confermata a Nicosia, Cipro. Japan election landslide clears path for Takaichi to deliver tax cuts Le elezioni in Giappone si sono concluse con una vittoria schiacciante, aprendo la strada a Sanae Takaichi per portare avanti i tagli fiscali promessi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cyprus Court Clears Ex-Officials in Cash-For-Passport SchemeFeb 17 (Reuters) - A Cypriot court ?acquitted ?former parliamentary speaker ?Demetris Syllouris on Tuesday of corruption ?charges linked to a scrapped citizenship-for-investment scheme that ?triggered ... usnews.com Sa aspe ap t µf s µ p Cyprus facebook