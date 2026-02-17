La Svezia ha conquistato la qualificazione alle semifinali del curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver battuto il Canada in una partita decisiva. Con questa vittoria, le svedesi si assicurano un posto tra le migliori quattro, mentre il team canadese respira di sollievo, evitando l’eliminazione. L’Italia, invece, lascia l’ultimo posto in classifica, dopo aver perso un match importante contro una delle favorite.

La Svezia è la prima squadra ad essersi matematicamente qualificata alle semifinali del torneo di curling femminile che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Anna Hasselborg hanno perso il big match contro il Canada per 8-6, ma gli altri risultati del pomeriggio hanno permesso alle scandinave, che guidano la classifica generale con un bilancio di sei vittorie e una sconfitta (non avevano mai perso prima di oggi, di accedere alla zona medaglie. Le Campionesse del Mondo hanno fatto la differenza con i due punti messi a segno nell'ottavo end e le due marcature nel parziale conclusivo, riuscendo così a issarsi al quarto posto in classifica con quattro vittorie all'attivo, le stesse della Corea del Sud.

© Oasport.it - Curling, Svezia in semifinale alle Olimpiadi. Il Canada respira, l’Italia lascia l’ultimo posto

