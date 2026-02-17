Curling | l’Italia batte gli USA e resta in corsa verso le semifinali di Milano-Cortina 2026

L’Italia ha vinto contro gli Stati Uniti nel curling maschile durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a una strategia efficace e a un tiro decisivo nei ultimi minuti. La vittoria permette alla squadra italiana di mantenere alte le possibilità di qualificarsi alle semifinali, puntando a un risultato storico per il curling italiano.

Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 8-5 sul team USA, in una sfida che aveva grande peso per la classifica e che ha permesso all’Italia di rilanciarsi con convinzione in ottica accesso alla fase finale della competizione olimpica. Il successo è arrivato al termine di una partita combattuta e ben gestita dagli italiani, che hanno saputo reagire dopo un avvio complicato. Nel match contro gli statunitensi, la squadra italiana, guidata dallo skip Joel Retornaz, ha mostrato grande carattere fin dalle prime fasi. Dopo un avvio equilibrato, con punteggio inchiodato sul 2-2 in una fase di gioco iniziale molto tattica, gli azzurri hanno trovato maggiore incisività nel “sesto end”, riuscendo a piazzare tre punti decisivi che li hanno portati avanti nel punteggio.🔗 Leggi su Sportface.it

