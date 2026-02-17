Cuori batte Taratata De Martino leader dell' Auditel
I dati Auditel del lunedì sera mostrano che Cuori, con protagonisti Matteo Martari e Pilar Fogliati, ha ottenuto una media di 3 milioni di spettatori. La serie è stata un successo per Rai1, attirando un pubblico molto vasto. La puntata ha visto un aumento di ascolti rispetto alla settimana precedente, grazie anche a una scena particolarmente emozionante.
Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Cuori, con Matteo Martari e Pilar Fogliati, conquistare una media di 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Taratata con Paolo Bonolis ha debuttato invece con una media di 2.193.000 spettatori pari a uno share del 18.8%. In. sovrapposizione, Rai1 vince con 3.100.000 spettatori pari al 18.5% di share mentre Canale5 ottiene una media di 2.800.000 teste pari al 16.6%. Su Rai2, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il pattinaggio artistico e lo sci freestyle registrano rispettivamente una media di 2.663.000 pari al 14. 🔗 Leggi su Iltempo.it
L'invisibile batte Una nuova vita. De Martino leader dell'Auditel
#L'invisibile-La-cattura-di-Matteo-Messina-Denaro || Gli ascolti del mercoledì sera segnano un nuovo record per Rai1.
Cuori fa meglio del Milionario, De Martino re dell'Auditel. Bene Poletti-Barra
La domenica sera Rai1 batte ancora la concorrenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti tv, Cuori batte più forte di Taratatà: il pattinaggio ancora sul podio, Giletti allunga su Porro; Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti; Torna Giletti: sarà una nuova puntata della battaglia sulla lobby gay? Bonolis spariglia; Ascolti tv, Colpa dei sensi in calo: exploit dello sport con Napoli-Como e le Olimpiadi (Il marciatore è l'eccezione).
Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino sfida Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5 ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis saluta, il pattinaggio vola su Rai 2Cuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di share, bene Giletti, flop Raoul Bova su Nove: tutti i dati Auditel ... libero.it
#AscoliTv: Cuori batte pattinaggio e Milionario. Ori e ascolti per Brignone e Vittozzi x.com
. San Valentino a Terni: Dove il cuore batte forte (e non solo per amore!) Mentre leggete queste righe, migliaia di cuori (e di gambe!) stanno attraversando le strade della città dell'amore e i paesaggi mozzafiato della Valnerina. L’edizione 2026 ha uffi facebook