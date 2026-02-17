I dati Auditel del lunedì sera mostrano che Cuori, con protagonisti Matteo Martari e Pilar Fogliati, ha ottenuto una media di 3 milioni di spettatori. La serie è stata un successo per Rai1, attirando un pubblico molto vasto. La puntata ha visto un aumento di ascolti rispetto alla settimana precedente, grazie anche a una scena particolarmente emozionante.

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Cuori, con Matteo Martari e Pilar Fogliati, conquistare una media di 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Taratata con Paolo Bonolis ha debuttato invece con una media di 2.193.000 spettatori pari a uno share del 18.8%. In. sovrapposizione, Rai1 vince con 3.100.000 spettatori pari al 18.5% di share mentre Canale5 ottiene una media di 2.800.000 teste pari al 16.6%. Su Rai2, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il pattinaggio artistico e lo sci freestyle registrano rispettivamente una media di 2.663.000 pari al 14. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cuori batte Taratata, De Martino leader dell'Auditel

#L'invisibile-La-cattura-di-Matteo-Messina-Denaro || Gli ascolti del mercoledì sera segnano un nuovo record per Rai1.

La domenica sera Rai1 batte ancora la concorrenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.