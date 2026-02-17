Cuori 3 video interviste Pilar Fogliati Matteo Martari Giulio Scarpati e tutto il cast della terza stagione
Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio Scarpati e gli altri attori del cast di Cuori 3 si raccontano in nuove interviste video, girate presso le Molinette di Torino, dove si svolgono le riprese della serie ambientata negli anni Settanta.
Da Pilar Fogliati a Matteo Martari, passando per Giulio Scarpati, Fausto Maria Sciarappa e i nuovi ingressi: ecco tutte le nostre video interviste dedicate a Cuori 3, la serie Rai ambientata alle Molinette di Torino negli anni Settanta. Cuori 3, la terza stagione della serie Cuori, riporta il pubblico nelle corsie dell’Ospedale Molinette, tra innovazioni cardiologiche, tensioni personali e nuovi equilibri professionali. Leggi la nostra recensione delle prime puntate. In occasione del lancio dei nuovi episodi abbiamo incontrato i protagonisti e il regista, realizzando una serie di video interviste disponibili anche sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Cuori 3, le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo MartariLa terza stagione di Cuori torna su Rai 1 con le avventure dei medici.
Leggi anche: Cuori 3, la nuova stagione su Rai 1: trama, cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo Martari
Cuori 3 photocall Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio Scarpati, Sciarappa, Leoni, Panconi, Bonini
Argomenti discussi: Cuori 3, il cast si racconta: Martari e Fogliati tornano, Scarpati sorprende. Nuovi amori e segreti alle Molinette; Cuori 3, Pilar Fogliati e Matteo Martari ai ragazzi: Non abbiate paura di sognare; Cuori 3, il cast della serie tv con Matteo Martari e Pilar Fogliati; Un confronto, un bacio e una scelta che cambia tutto: la terza puntata di Cuori 3.
Cuori 3, intervista a Carolina SalaCuori 3, intervista a Carolina Sala, che interpreta Irma Monteu. È un nuovo personaggio della stagione: una cantante con un caratteraccio. tvserial.it
Cuori 3, intervista a Piero CardanoCuori 3, intervista a Piero Cardano, che interpreta Riccardo Tosi. Riccardo è la mente dentro molte delle trovate brillanti del reparto. tvserial.it
Il talento di Giulio Scarpati nella serie Cuori. Il suo rapporto con Pilar Fogliati e Matteo Martari. Gregorio è un valore aggiunto di questa fiction, per un attore che si è fatto conoscere con il ruolo del mitico Lele Martini di Un medico in famiglia #GiulioScarpati facebook
Cuori 3, Pilar Fogliati e Matteo Martari ai ragazzi: “Non abbiate paura di sognare” x.com