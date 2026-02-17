Cuori 3 stasera l’ultima puntata | anticipazioni

Stasera va in onda l’ultima puntata di Cuori 3, e questa decisione arriva dopo settimane di tensioni tra i protagonisti. Delia e Alberto cercano di superare il dolore per la perdita di un loro caro, mentre affrontano nuove sfide nel tentativo di riavvicinarsi. La puntata si concentra su un momento decisivo, quando i due personaggi si incontrano in un caffè del centro, sperando di trovare un punto di dialogo.

Questa sera va in onda l'ultima puntata di Cuori 3: Delia e Alberto riusciranno a ricostruire il rapporto dopo il terribile lutto? Grande attesa questa sera per l’ultima puntata di Cuori 3, la serie quest’anno ha realizzato un successo minore, nonostante ciò è riuscito a crescere puntata dopo puntata. Va però detto che la Rai l’ha posizionata con una strana programmazione. Le ultime tre puntate infatti sono andate in onda domenica 15 febbraio, lunedì 16 e stasera l’ultima. La puntata di ieri sera è finita con una morte inaspettata, quella di Luisa che, ricoverata a Zurigo, è morta perché il trapianto, ad un anno di distanza, ha avuto un rigetto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

