Cuori 3 le location della serie raccontate dal regista Riccardo Donna

Il regista Riccardo Donna ha raccontato i luoghi delle riprese di Cuori 3, sottolineando come il passaggio dagli anni '60 ai '70 abbia influenzato le scene. La serie mostra la ricostruzione fedele dell’ospedale Le Molinette di quell’epoca, con dettagli accurati sui reparti e gli arredi. Tra le location preferite dal cast ci sono i corridoi storici e le sale d’attesa, dove spesso si sono svolte le scene più intense. Donna ha anche spiegato che alcune riprese si sono svolte in ambienti reali, come i laboratori dell’ospedale, per rendere tutto più autentico.

Il passaggio dagli anni '60 ai '70, la ricostruzione dell'ospedale Le Molinette dell'epoca, i luoghi preferiti del cast. Una guida tra le location della serie Rai. L'aspetto che colpisce e che più di tutti ha fatto la fortuna di Cuori, la fiction arrivata alla terza stagione su Rai1, è la scenografia. Un incredibile lavoro di ricostruzione fatto da Maurizio Zecchin, partendo dalla valorizzazione della sede Rai di Torino. Ambientata negli anni '60 (nei nuovi episodi siamo arrivati ai '70), la serie racconta il boom dell'ospedale Le Molinette, in particolare del reparto di cardiologia, come spiega il regista Riccardo Donna. Cuori 3, le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari La terza stagione di Cuori torna su Rai 1 con le avventure dei medici. Dove è stato girato A testa alta, il coraggio di una donna: le location della serie tra Roma e Anguillara Cuori 3, stasera su Rai 1 la quinta puntata: Delia fa le valige, Luisa ha una crisi cardiaca e Bruno rischia la vitaLa quinta e penultima puntata della terza stagione di Cuori si preannuncia movimentata e piena di imprevisti. Fra le corsie e le mura di casa, i mariti deludono le mogli e le minacce si moltiplicano. Cuori 3, le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo MartariAl centro delle riprese di Cuori 3 c'è ancora una volta Torino, la piccola Parigi italiana che con il suo patrimonio architettonico e culturale diventa lo sfondo perfetto per le vicende ambientate nel ... Laureata in scenografia ha lavorato per la Rai e per diversi registi tra cui Riccardo Donna: "La serie ha un pubblico severissimo. Delia doveva essere una donna emancipata ma che non rinuncia alla sua femminilità"