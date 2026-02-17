Il numero di donazioni di organi sta diminuendo, e le prime rinunce preoccupano i medici. La causa principale sembra essere la paura crescente tra i donatori, che spinge alcune famiglie a cambiare idea all’ultimo momento. Nei reparti di trapianto si nota già un calo di disponibilità, e la situazione rischia di peggiorare se questa tendenza continua.

«Nel mondo dei trapianti noi medici abbiamo un doppio senso di responsabilità: nei confronti del paziente che deve ricevere l’organo, ma anche verso la famiglia che ha detto sì alla donazione e per rispetto della memoria di chi magari, quando era ancora vivo, aveva espresso questa volontà. Il sistema delle donazioni in Italia è tra i migliori e affidabili in Europa: è importante continuare ad avere fiducia. E ricordiamolo: esistono patologie che non hanno altra terapia se non il trapianto d’organo. Ci sono molte persone che vivono grazie a tutto questo». Il professor Mariano Feccia, direttore del Centro trapianti regionale del Lazio, gestisce le attività chirurgiche complesse che coinvolgono il polo d'eccellenza San Camillo-Forlanini-INMI Spallanzani di Roma ed è uno dei chirurghi di riferimento a livello nazionale per i trapianti di cuore e l'impianto di cuori artificiali (VAD). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cuore bruciato, ora crescono i timori per la fuga dalle donazioni. «Vediamo le prime rinunce»

Il bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli si trova in condizioni critiche mentre le indagini cercano di scoprire come abbia subito il danno al cuore.

La tragica morte di Aurora Livoli, 19 anni di Latina, ha suscitato grande attenzione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.