Cuore bruciato il medico supertestimone che si era dimesso | Dietro il dramma una catena di errori di comunicazione

Il medico che si era dimesso, chiamato a testimoniare nel caso “Cuore bruciato”, ha spiegato che il dramma si è verificato a causa di una serie di errori di comunicazione. Durante l’intervento, le informazioni tra i membri del team non sono state condivise correttamente, creando confusione e ritardi. Un dettaglio concreto riguarda la mancata comunicazione tra anestesista e chirurgo, che ha influenzato la gestione della procedura.

Un deficit di comunicazione nei momenti decisivi della preparazione e della realizzazione dell'intervento chirurgico. Un buco informativo, poi un crescendo di silenzi che potrebbero aver spinto un medico del Monaldi a rassegnare le dimissioni dal proprio ruolo di responsabile del servizio di follow up nel reparto di trapiantologia. Eccole le ipotesi dei pm, nel giorno in cui viene ascoltato il primo testimone sul trapianto di un cuore compromesso nel corpicino di un bimbo di due anni e pochi mesi, lo scorso 23 dicembre al Monaldi. Il retroscena Una testimonianza messa agli atti dell'inchiesta napoletana, che punta a fare chiarezza sulla gestione dell'organo espiantato dal corpicino di un bimbo della Val Venosta (vittima di un incidente in piscina), donato a un bimbo di Nola che da 56 giorni resiste in vita grazie all'ausilio di un macchinario.