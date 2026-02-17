Cuore bruciato ascoltato in Procura un cardiologo | oggi nuovo parere dei medici

Giuseppe Limongelli, noto cardiologo, ha testimoniato oggi in Procura a Napoli a causa del sospetto di danni al cuore di un bambino di due anni, subito dopo l’intervento di dicembre. Durante l'interrogatorio di tre ore, il medico ha fornito dettagli sulla procedura e sulle possibili complicazioni. Un dettaglio importante riguarda le condizioni cliniche del bambino prima dell’intervento, che potrebbero aver influito sull’esito.

Sei giorni dopo il trapianto aveva rassegnato le dimissioni da responsabile del follow-up del percorso dei trapianti pediatrici dell’Ospedale Monaldi. Ieri, per circa tre ore, il cardiologo e professore universitario Giuseppe Limongelli è stato ascoltato in Procura a Napoli come primo testimone nell’inchiesta sul caso del cuore “bruciato” impiantato il 23 dicembre ad un bambino di due anni e mezzo, che da allora lotta tra la vita e la morte. Sulle colonne di La Repubblica si spiega che davanti al pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e al procuratore aggiunto Antonio Ricci, Limongelli avrebbe ricostruito le ragioni del suo passo indietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

