Cuore bruciato arriva la terribile verità dal medico supertestimone | cos’è successo

Il medico supertestimone ha confermato che le ferite al cuore di un paziente sono state causate da un errore durante un intervento. Per tre ore, ha spiegato cosa è successo e come sono andate realmente le cose, portando alla luce dettagli che prima erano nascosti.

Per tre ore è rimasto davanti ai magistrati, rispondendo alle domande su uno dei casi sanitari più delicati delle ultime settimane. Al centro dell’inchiesta c’è un trapianto cardiaco su un bambino di due anni e mezzo, un intervento che doveva rappresentare una speranza e che invece ha aperto interrogativi pesanti. Le dimissioni arrivate pochi giorni dopo, le parole pronunciate pubblicamente e un’indagine che coinvolge più professionisti hanno acceso i riflettori su quanto accaduto tra Napoli e Bolzano. Ad essere ascoltato è stato Giuseppe Limongelli, cardiologo e professore universitario, fino al 29 dicembre responsabile del follow up del percorso dei trapianti pediatrici dell’Ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Bambino col cuore ‘bruciato’, il medico supertestimone interrogato in procura: cosa è emerso

Il medico supertestimone ha raccontato che un bambino ha subito danni al cuore a causa di un intervento di trapianto fallito, portando alla scoperta di complicazioni gravi.

Cuore bruciato, il medico supertestimone (che si era dimesso): «Dietro il dramma catena errori di comunicazione»

Il medico supertestimone, che si era dimesso, afferma che il cuore bruciato è stato causato da una serie di errori di comunicazione durante le fasi cruciali dell’intervento.

