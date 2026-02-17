Cucinare mi aiuta a capire la gente

Marco ha deciso di condividere come cucinare lo aiuti a conoscere meglio le persone, dopo aver vissuto un periodo di isolamento che ha segnato la sua vita. La sua routine quotidiana si svolge tra ricette e piatti preparati con cura, un modo per uscire dalla solitudine e incontrare amici. Non aveva mai preso in considerazione la parola hikikomori, usata spesso dai media per descrivere il suo modo di vivere, scelto volontariamente dopo il liceo scientifico. Ora, tra pentole e fornelli, cerca di riprendere il contatto con il mondo che aveva lasciato.

Ammette che la sua vita è molto cambiata e afferma di non aver mai pensato alla parola hikikomori utilizzata dalla stampa per descrivere il suo stile di vita casalingo e riservato, scelto alla fine del liceo scientifico. Matteo Lee, bolognese, 28 anni (vero nome Lee Chock Yun), studi al Galvani, genitori di Hong Kong e Shandong che hanno avuto in passato una rosticceria, è stato uno dei partecipanti più intriganti di MasterChef Italia, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, tutti i giovedì su Sky– e dopo aver corso veloce, impressionato a più riprese Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, giovedì scorso è uscito dal gruppo'": lil suo piatto Zostera esplosiva (zostera saltata con salsiccia di mare, radice di alga, pelle di murena fritta e bottarga grattata) non ha conquistato il palato dei giudici e ha dovuto slacciare per sempre il suo grembiule bianco.