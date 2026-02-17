Cuba Trump | E' una nazione fallita ma stiamo parlando e troveremo un accordo

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti stanno negoziando con Cuba per risolvere la questione del blocco petrolifero. La decisione arriva dopo anni di tensioni tra i due paesi e potrebbe portare a nuove aperture nel settore energetico cubano. Il presidente ha dichiarato che, nonostante le difficoltà, le parti sono disposte a trovare un accordo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che sono in corso i colloqui con Cuba per un blocco petrolifero. La carenza di carburante e i blackout si sono intensificati a Cuba questo mese, mentre la nazione lotta per importare petrolio per le sue centrali elettriche e raffinerie. Alla fine di gennaio, Trump ha minacciato di dazi qualsiasi nazione che vendesse petrolio a Cuba, mentre Washington intensifica gli sforzi per fare pressione sul governo comunista dell’isola affinché adotti riforme economiche e politiche. “Dovrebbero assolutamente concludere un accordo, perché è davvero una minaccia umanitaria “, ha detto Trump lunedì a bordo dell’Air Force One. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Donald Trump ha detto di voler vedere un accordo con l’Iran, ma non fa previsioni sulla possibilità che ciò accada.

