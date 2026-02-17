Mariagrazia riferisce che Cuba sta attraversando un momento difficile a causa delle sanzioni statunitensi, che da anni strangolano l’economia dell’isola. La crisi si fa sentire soprattutto nel settore alimentare e sanitario, con rotte commerciali interrotte e negozi vuoti. Mentre il mondo si concentra sulle tensioni globali, Cuba fatica a garantire i servizi di base alla sua popolazione.

di Mariagrazia Mentre il mondo parla del caos che ci circonda creato per distrarre l’opinione pubblica dalle sempre più scomode verità su abusi e crimini delle élite che ci governano, Cuba lentamente muore. Non è un’esagerazione la mia, ma semplicemente la denuncia di ciò che non appare sui giornali. La volontà di “strozzare” l’economia del paese così orgogliosamente anti-yankee e bloccare gli scambi commerciali fra l’isola e i suoi storici alleati, di affamare e mettere in ginocchio la popolazione è una strategia esplicitata in maniera chiara e diretta da personaggi dell’amministrazione Trump sui social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuba ci insegna che cosa significa non piegarsi agli Usa, e ora sta morendo: continuiamo a parlarne!

Parla Bryen, ex vice sottosegretario Usa: “Maduro era monitorato ora per ora. Cuba e Panama sono le prossime”Stephen Bryen, ex vice sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, afferma che Nicolás Maduro era costantemente monitorato e che ora Cuba e Panama potrebbero essere i prossimi obiettivi.

“Presto la Groenlandia”: cosa significa il post Usa che ha mandato nel panico CopenaghenIl recente post degli Stati Uniti sulla Groenlandia ha suscitato preoccupazioni e reazioni ufficiali da parte della Danimarca.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.