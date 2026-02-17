Cruciani contro Saviano | Ma che stai dicendo? Ha sbagliato bersaglio

Cruciani ha attaccato duramente Saviano dopo le sue recenti dichiarazioni, accusandolo di aver colpito il bersaglio sbagliato. La polemica nasce dopo che lo scrittore ha criticato alcuni comportamenti dei tifosi dell’Inter, ma Cruciani sostiene che le sue parole siano fuori luogo e prive di fondamento. La discussione si è scatenata sui social, dove entrambi si sono confrontati apertamente, alimentando un acceso scambio di opinioni.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mondo del calcio e della critica sociale si incrociano nuovamente, scatenando una polemica che sta infiammando i social e i principali motori di ricerca. Al centro del ciclone troviamo Giuseppe Cruciani, noto giornalista e speaker radiofonico celebre per le sue posizioni provocatorie, che ha deciso di rispondere duramente a Roberto Saviano, lo scrittore e saggista campano da sempre vicino alle dinamiche del tifo organizzato e del potere sportivo. La durissima replica di Cruciani a Saviano. 🔗 Leggi su Internews24.com

Marotta difende Bastoni: “Ha sbagliato, ma va giustificato. Saviano? Ci penseranno i nostri avvocati”Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato oggi le critiche a Bastoni, accusando l’arbitro di aver commesso un errore e difendendo il giocatore.

