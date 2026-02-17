cricket nuova zelanda e zimbabwe accedono al super 8 dei mondiali t20

La Nuova Zelanda ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali T20 2026 dopo aver vinto la sua partita, mentre lo Zimbabwe si è qualificato senza giocare, grazie alla sconfitta di altre squadre nella stessa giornata. La settima giornata del torneo si è conclusa con queste notizie, mentre le due nazionali si preparano ora per la fase successiva del torneo.

L’ undicesima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, sancisce altri verdetti: ulteriori due squadre si qualificano al Super 8, ovvero Nuova Zelanda e, senza scendere in campo, Zimbabwe. Diventano 7 le formazioni alla seconda fase, resta in palio l’ultimo slot, che sarà assegnato domani. Nel Gruppo C il Nepal si riscatta e supera la Scozia con lo score di 1713 (19.2)-1707 (20.0), imponendosi per 7 wickets. Gli himalayani la spuntano al termine di un match molto tirato, superando le 170 runs degli scozzesi quando restavano a disposizione solo 4 palle. Nel Gruppo B la grande protagonista è la pioggia: non si disputa il match tra Irlanda e Zimbabwe, e così gli africani possono festeggiare la prima storica qualificazione al Super 8, che vale anche il pass automatico per la prossima rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

