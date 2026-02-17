Cremona operaio precipita da un ponteggio | 55enne perde la vita durante un sopralluogo Lutto a Ghisalba
Catalin Moise Robu, operaio di 55 anni di Ghisalba, è morto dopo essere caduto da un ponteggio a Cremona. L’incidente è avvenuto mentre stava effettuando un sopralluogo sul cantiere. La caduta si è verificata ieri pomeriggio, mentre Robu si trovava sul luogo di lavoro. La tragedia ha sconvolto la comunità di Ghisalba, dove era molto conosciuto. Lascia la moglie e due figli piccoli.
Ghisalba piange Catalin Moise Robu: 55 anni, operaio caduto a Cremona, lascia moglie e due figli. Un incidente sul lavoro ha spento la vita di Catalin Moise Robu, 55 anni, operaio originario di Ghisalba, in provincia di Bergamo. L’uomo è precipitato da un ponteggio mobile durante un sopralluogo in un cantiere di Cremona lunedì 16 febbraio. La tragedia ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza nei cantieri edili, un tema sempre più urgente. Un sopralluogo fatale in corso Vittorio Emanuele II. Poco prima delle 14:30 di lunedì, l’allarme è scattato in corso Vittorio Emanuele II a Cremona.🔗 Leggi su Ameve.eu
Chi era Catalin Moise Robu, l’operaio di Ghisalba caduto dal ponteggio: 55 anni, lascia due figli
Catalin Moise Robu, operaio di 55 anni, è morto dopo essere caduto da un ponteggio a Ghisalba, una tragedia che ha scosso la comunità locale.
