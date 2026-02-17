Crans-Montana Tommaso Cerno attacca il giornalista svizzero Marco Bazzi sui Moretti | Vostra legge è follia

Tommaso Cerno ha criticato duramente Marco Bazzi durante un evento a Crans-Montana, accusandolo di aver promosso una legge che definisce

Duro scontro a “Lo Stato delle Cose” tra Tommaso Cerno e Marco Bazzi sul caso di Crans–Montana. Il direttore de Il Giornale ha attaccato il sistema giudiziario svizzero per il rilascio dei coniugi Moretti dietro cauzione. Bazzi ha risposto, difendendo la procedura e citando i limiti della carcerazione preventiva. Scontro fra Tommaso Cerno e Marco Bazzi Un confronto verbale duro quello andato in scena durante “Lo Stato delle Cose” tra il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, e il giornalista svizzero Marco Bazzi. Al centro della contesa, la gestione giudiziaria della tragedia di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

In un contesto di approfondimento sulla tragedia di Crans-Montana, Cerno ha precisato di non condividere le versioni dei media e ha espresso orgoglio per la propria identità.

Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore svizzero a Berna in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana.

