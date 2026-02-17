Cpr sondaggio espulsioni facili per i condannati | il 78% di chi vota a sinistra dice sì
Un sondaggio pubblicato oggi rivela che il 78% degli elettori di sinistra approva le espulsioni facili per i condannati. La motivazione principale risiede nel desiderio di rafforzare la sicurezza, anche se molti criticano questa scelta come troppo dura. A Bologna, la divisione tra le diverse fazioni del Pd si fa sempre più evidente, riflettendo le tensioni interne al partito.
Bologna, 17 febbraio 2026 – Il campo largo è dilaniato, il Pd emiliano-romagnolo spaccato in due correnti di pensiero. Eppure gli elettori, compresi quelli di sinistra, a quanto pare hanno le idee chiare. Sull’opportunità di facilitare l’espulsione degli immigrati condannati per aver commesso reati, il sondaggio Radar Swg che pubblichiamo qui sopra parla chiaro: è d’accordo il 76% degli italiani, il 16 % è contrario, l’8% non si pronuncia. Una maggioranza schiacciante, che trova conferma anche quando viene scorporata per orientamento politico. Cpr a Bologna, de Pascale: “La sinistra si aggiorni in materia di sicurezza” Sulla stessa linea elettori di centrosinistra e centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“Basta guerra a chi vota Sì a sinistra”, dice il dem Virginio Merola (che vota No)
Merola rompe il silenzio e si schiera contro la sua stessa parte.
