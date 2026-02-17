Cpr in Emilia Romagna contestazioni e urla in Regione Pestelli FdI | Sinistra in cortocircuito

Un acceso scontro si è verificato in Regione Emilia-Romagna, dove contestazioni e urla hanno interrotto la seduta. La causa è la forte divisione tra i rappresentanti di maggioranza sulla gestione dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Durante l’assemblea, alcuni consiglieri hanno gridato contro le politiche adottate, mentre altri hanno difeso le scelte della giunta. Un episodio che ha evidenziato le tensioni interne alla coalizione di governo e il malcontento diffuso tra gli esponenti politici.

A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luca Pestelli, espressosi a latere della sessione di question time in Assemblea Regionale "La maggioranza che governa la Regione Emilia-Romagna è profondamente divisa, soprattutto per quanto riguarda le tematiche della sicurezza: quanto accaduto nella seduta in aula è emblematico". A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luca Pestelli, espressosi a latere della sessione di question time in Assemblea Regionale, interrotta a causa della protesta di un gruppo di attivisti di sinistra radicale contrari ai Cpr. "Altro che 'nessuna ambiguità': sul tema dei Centri di permanenza per i rimpatri la Giunta De Pascale non riesce ad esprimere una linea comune alla maggioranza - affonda Pestelli -.