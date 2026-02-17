Cosmetici per 100 euro rubati all’Esselunga | 15enne denunciata un fenomeno che si ripete
Una ragazza di 15 anni ha preso cosmetici per 100 euro all’Esselunga di Como e poi è stata fermata dalla Polizia di Stato. La giovane ha tentato di uscire dal supermercato senza pagare, portando via diversi prodotti di bellezza. Questo episodio si aggiunge a una serie di furti simili che si verificano frequentemente nella zona. La polizia ha già individuato altri casi simili avvenuti nelle ultime settimane.
Ancora un furto nel reparto trucco del supermercato di Como: la ragazza aveva nascosto rossetti e mascara nel giubbotto. Solo pochi giorni fa un episodio analogo, sempre con un minorenne Ancora una giovanissima sorpresa a rubare cosmetici in un supermercato cittadino. È successo nella serata di ieri a Como, dove una 15enne è stata fermata e denunciata dalla Polizia di Stato. L’intervento è scattato intorno alle 19.30 all’Esselunga di via Pasquale Paoli, dopo la segnalazione di un furto di merce. Sul posto è intervenuta una volante, inviata a supporto dell’addetto alla vigilanza che aveva appena bloccato una delle responsabili.🔗 Leggi su Quicomo.it
