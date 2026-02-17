Cosa significa quando galline e polli beccano il terreno | perché razzolano continuamente

Le galline e i polli beccano il terreno perché cercano cibo, ma questa abitudine deriva anche da istinti profondi. La causa principale di questa azione è la loro natura di uccelli da cortile, che da secoli si sono adattati a razzolare per trovare alimenti nascosti nel terreno. Un esempio concreto: anche in ambienti controllati, come le fattorie, le galline continuano a seguire questa routine, dimostrando che si tratta di un comportamento radicato nel loro modo di vivere.