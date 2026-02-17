Due anni dopo il crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze, emergono nuovi dettagli sulla tragedia. La procura ritiene che cinque lavoratori abbiano perso la vita perché i lavori furono svolti in modo approssimativo e frettoloso, con l’obiettivo di aumentare i profitti. Durante le indagini è stato accertato che molte procedure di sicurezza furono ignorate, mettendo a rischio le vite umane. Un esempio concreto è la mancanza di controlli adeguati sulle strutture portanti prima del crollo.

Secondo la procura la morte di cinque lavoratori fu causata da lavori progettati male e fatti di fretta per guadagnare di più La procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crollo avvenuto il 16 febbraio del 2024 nel cantiere di un supermercato Esselunga, in via Mariti a Firenze, in cui morirono cinque lavoratori. Gli indagati ora sono otto: cinque persone e tre società coinvolte nei lavori. I reati contestati sono omicidio colposo, lesioni colpose, crollo di costruzione nonché una serie di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’incidente avvenne poco prima delle 9 del mattino, quando una trave di cemento armato lunga venti metri e pesante 15 tonnellate cadde per circa 12 metri, distruggendo due solai sottostanti dove erano al lavoro cinque persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Ilpost.it - Cosa sappiamo dopo due anni dal crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze

Luigi Coclite ha perso la vita due anni fa nell’incidente avvenuto nel cantiere dell’Esselunga di Firenze, e sua vedova non entra più nel supermercato.

Luigi Coclite, l'abruzzese morto nel crollo di Firenze, ha trovato la sua fine a causa di un cantiere malgestito.

