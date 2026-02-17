Cosa sappiamo del Sannazaro | da primo teatro nell' 800 con luce elettrica a oggi con Lara Sansone

Lara Sansone ha trascorso decenni vicino al Teatro Sannazzaro, un luogo che ha visto passare generazioni di attori e spettatori. Nel passato, il teatro era il primo nell’800 a essere illuminato con la luce elettrica, un cambiamento rivoluzionario per l’epoca. Oggi, Sansone ricorda le lunghe code per vedere Luisa Conte sul palco e le emozioni di riscoprire i testi di Raffaele Viviani, come se fossero appena scritti. Un teatro che ha mantenuto viva la sua anima nel tempo, tra innovazioni e tradizione.

Chi è l'attrice e regista, nipote di Luisa Conte che dirige la storica sala di cui l'apertura nel 1847 è celebre per essere stato l'evento mondano. Intanto tanti i messaggi di solidarietà e le offerte per supportare il teatro. In queste ore sta prendendo vita una rete per non fermare la stagione teatrale "Ho vissuto per decenni accanto al Teatro Sannazzaro. Vi ho visto recitare Luisa Conte (che code interminabili!) e gioito tante volte nel ritrovare lì il teatro di Raffaele Viviani come se fosse stato appena scritto. Abbracciamoci a Lara Sansone e Sasà Vanorio, agli artisti, ai tecnici, ai lavoratori e lavoratrici, il Sannazzaro deve rinascere! Tutti dobbiamo adoperarci perché accada presto e al meglio" commenta sul suo profilo Facebook il regista Mario Martone.

“Café Chantant My World” di e con Lara Sansone al Teatro Sannazaro“Café Chantant My World” di Lara Sansone è uno spettacolo che unisce musica, poesia e narrazione, trasportando il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà.

La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l’incendio: chi è Lara Sansone, attrice di Un posto al soleLara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni.

