Cosa sappiamo del Sannazaro | da primo teatro nell' 800 con luce elettrica a oggi con Lara Sansone
Lara Sansone ha trascorso decenni vicino al Teatro Sannazzaro, un luogo che ha visto passare generazioni di attori e spettatori. Nel passato, il teatro era il primo nell’800 a essere illuminato con la luce elettrica, un cambiamento rivoluzionario per l’epoca. Oggi, Sansone ricorda le lunghe code per vedere Luisa Conte sul palco e le emozioni di riscoprire i testi di Raffaele Viviani, come se fossero appena scritti. Un teatro che ha mantenuto viva la sua anima nel tempo, tra innovazioni e tradizione.
Chi è l'attrice e regista, nipote di Luisa Conte che dirige la storica sala di cui l'apertura nel 1847 è celebre per essere stato l'evento mondano. Intanto tanti i messaggi di solidarietà e le offerte per supportare il teatro. In queste ore sta prendendo vita una rete per non fermare la stagione teatrale “Ho vissuto per decenni accanto al Teatro Sannazzaro. Vi ho visto recitare Luisa Conte (che code interminabili!) e gioito tante volte nel ritrovare lì il teatro di Raffaele Viviani come se fosse stato appena scritto. Abbracciamoci a Lara Sansone e Sasà Vanorio, agli artisti, ai tecnici, ai lavoratori e lavoratrici, il Sannazzaro deve rinascere! Tutti dobbiamo adoperarci perché accada presto e al meglio” commenta sul suo profilo Facebook il regista Mario Martone.🔗 Leggi su Napolitoday.it
“Café Chantant My World” di e con Lara Sansone al Teatro Sannazaro“Café Chantant My World” di Lara Sansone è uno spettacolo che unisce musica, poesia e narrazione, trasportando il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà.
La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l’incendio: chi è Lara Sansone, attrice di Un posto al soleLara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Dal Viminale 2 milioni di euro per i comuni della 'Terra dei Fuochi'; Incendio a Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro: ecco i danni. FOTO; Nuovo bonus bollette da 55 euro, a chi spetta e da quando: le novità in arrivo nel decreto Energia in Cdm.
Cosa sappiamo del Sannazaro: da primo teatro nell'800 con luce elettrica a oggi con Lara SansoneChi è l'attrice e regista, nipote di Luisa Conte che dirige la storica sala di cui l'apertura nel 1847 è celebre per essere stato l'evento mondano. Intanto tanti i messaggi di solidarietà e le offerte ... napolitoday.it
Teatro Sannazaro in fiamme a Napoli: incendio distrugge la cupola, fumo invade Chiaia. Cosa sappiamoUn incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ha distrutto la cupola e danneggiato gli interni. Vigili del fuoco al lavoro, fumo tossico nel quartiere Chiaia e residenti evacuati. Cause ancora da accertar ... msn.com
Oscar Di Maio ricorda i suoi inizi al Sannazaro, con Luisa Conte, Ugo D’Alessio, Pietro Di Vico. “Confido in Lara Sansone, piena di tenacia, come ogni donna di teatro” facebook
La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime, chi è l'attrice Lara Sansone: il ruolo in Un posto al sole e la stagione sold out saltata x.com